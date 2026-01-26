Commozione a Buja nella Giornata nazionale degli Alpini

Il sole e la cornice delle montagne innevate del Friuli hanno fatto da cornice alla cerimonia per la Giornata nazionale della memoria e del sacrificio degli Alpini, celebrata questa mattina a Buja e trasmessa in diretta su Telefriuli. Centinaia di penne nere hanno partecipato ad un evento durante il quale non sono mancati i momenti di commozione da parte delle autorità. La sindaca Pezzetta ha trattenuto a stento le lacrime, ricordando le vittime del terremoto e l’impegno degli alpini dopo il sisma. Da un lato l’anniversario della battaglia di Nikolajewka, combattuta nel 1943 durante la drammatica ritirata degli Alpini dal fronte russo, dall’altro il cinquantennale dell’Orcolat: la memoria dei due eventi si è intrecciata a Buja.