Ein Prosit a Le Fucine, tra stella cena gourmet e brasserie

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. L’elegante e suggestiva location del ristorante “Le Fucine” di Buttrio è per il quarto anno consecutivo fra le sedi di Ein Prosit, evento enogastronomico che nel suo ampio programma di degustazioni e laboratori culinari ha riservato nella serata di ieri un doppio prelibatissimo programma.

32 le persone che hanno riservato la loro prenotazione per la cena Gourmet, a prestigiosa firma dello chef veronese Diego Rossi e del collega giapponese, 2 stelle Michelin, Yoshihiro Narisawa.

Ad esaltare le cena ospitata invece nella sala Brasserie, gremita da circa una sessantina di ospiti, ci hanno pensato le ricette del pasticcere Andrea Tortora.