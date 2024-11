A Gorizia nuovo Strucolo da record

Sarà un sabato dolcissimo a Gorizia. Ritorna, per la seconda edizione, “100 metri di Strucolo de Pomi”, quest’anno davanti ai Giardini di Corso Verdi. Tutti i presenti potranno sentire il profumo di mele cotte e cannella ma anche assaporare il dolce tipico della tradizione goriziana. Una tavolata lungo tutto il marciapiede antistante i Giardini, formerà un unico Strucolo de Pomi lungo 100 metri. A partire dalle ore 18, da entrambi i lati del mega dolce, saranno distribuite gratuitamente ai passanti le porzioni.

Ad accompagnare la degustazione, le danze storiche dell’associazione Danzar Gioioso e i balli e musica Folk di Fabrizio Conti e Alice Danei. Un accompagnamento musicale che seguirà tutta la distribuzione dello strucolo, fino oltre le ore 20. Dalle 19 circa inizierà la musica folk con intrattenimento e balli.

Giorgio Lorenzoni, Presidente Pro Loco Gorizia: “Assieme al Comune, abbiamo voluto riproporre questo evento che vorremmo diventasse un appuntamento fisso dell’autunno goriziano, magari con un futuro trasfrontaliero, anche in vista di GO!2025. Un momento d’incontro in allegria tra persone, davanti ad una fetta del dolce tipico della tradizione locale, un modo per vivere un pomeriggio di festa con il gusto e la buona musica, un evento che può unire i cittadini di qua e di là del confine. Oltre all’Amministrazione Comunale di Gorizia, vorrei ringraziare il laboratorio dolciario “Il Dessert” di Farra d’Isonzo che con il suo grande impegno è riuscita anche quest’anno a fornirci in tempo il dolce da record”.

Questo evento, come tutta la rassegna Let’s Go Weekend, iniziative di animazione culturale del centro cittadino, è promosso e sostenuto da Comune di Gorizia in collaborazione con Pro Loco Gorizia.

Nello stesso pomeriggio di sabato 23 novembre, Vanni Feresin accompagnerà tutti i partecipanti a scoprire “I Gesuiti a Gorizia. Dalle Guerre Gradiscane al primo Ginnasio”. Il secondo di sei sabati goriziani tra storia e racconti, realizzato attraverso una passeggiata narrativa tra le vicende e le persone che hanno dato vita alla città di Gorizia. La partenza è prevista da Piazza Vittoria sotto la statua di Sant’Ignazio – Gorizia, alle ore 15 e si concluderà circa alle ore 16. La partecipazione è gratuita.

Infine, il giorno seguente, nella sala parrocchiale di Straccis, ritorna il Torneo Penelope alla sua ottava edizione, gara di velocità nella realizzazione di un puzzle di 500 pezzi. Saranno 40 le coppie che parteciperanno e solo pochissimi posti sono ancora disponibili. Per info e iscrizioni, scrivere a [email protected]. I team dovranno essere composti da 2 partecipanti di una età minima di 6 anni (l’adesione verrà sottoscritta da un genitore per i minorenni). La quota di partecipazione è di 15 euro a squadra da versare all’iscrizione. I puzzle a fine gara rimarranno ai partecipanti.