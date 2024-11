Gorizia, tutto pronto per la Fiera di Sant’Andrea

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Non c’è cantiere in vista di Go 2025 che tenga. Le giostre della tradizionale Fiera di Sant’Andrea tornano ad animare le vie del centro ed in particolare di piazza Vittoria nonostante i tanti lavori che attraversano in questo periodo la città in vista della Capitale europea della Cultura, e a partire da sabato 30 novembre ci sarà nuovamente la possibilità per adulti e piccini di emozionarsi con le attrazioni proposte. E l’assessore comunale alla Sicurezza Urbana Francesco Del Sordi non nasconde il lavoro fatto per coniugare da un lato le esigenze dovute alla realizzazione delle opere pubbliche e dall’altro l’allestimento della Fiera stessa.

La Fiera vedrà la sua parte di mercato ambulante attiva fino a lunedì, mentre le giostre saranno aperte fino all’8 dicembre. Sabato alle 17, in concomitanza con il via della Fiera, saranno accese anche le luminarie natalizie.