Grande festa per raccogliere fondi a favore del Cro di Aviano

Ad Arba in provincia di Pordenone è stata organizzata una straordinaria iniziativa a scopo benefico che coinvolge ristoratori, vignaioli e artigiani del territorio: l’area festeggiamenti del Comune dalle 10 alle 17 ospiterà domenica 17 “Grappolo and Friends for Cro”, una grande festa aperta a tutti. Il ricavato sarà devoluto al Cro di Aviano.

Coinvolti alcuni fra i più noti vignaioli, ristoratori e artigiani locali che, a titolo esclusivamente gratuito, metteranno a disposizione degli ospiti le loro specialità. “Grappolo and Friends for Cro”, nata dall’idea del noto chef friulano Stefano Buttazzoni, è una manifestazione che ha riunito decine di volontari che fin da subito si sono dimostrati entusiasti di poter dare il proprio contributo a questo importante gesto di solidarietà. Il progetto è patrocinato dal Comune di Arba che ne ha fin da subito sostenuto la realizzazione. (Informazioni ai numeri 0432 93019 e 320 2293859, [email protected]).

Il tutto è nato da una promessa che Stefano Buttazzoni, chef e proprietario di un noto locale della zona, fece a un’amica che il cancro ha prematuramente strappato alla vita. “Avevo promesso ad Attilia e a suo marito Gianni che avrei realizzato qualcosa di grande, che potesse sensibilizzare più persone possibili a sentirsi coinvolti nell’aiutare una struttura così importante come il CRO di Aviano”, racconta Stefano. “Purtroppo Attilia non ce l’ha fatta, ma la speranza è che in futuro la ricerca in ambito oncologico possa riuscire a salvare altre vite. Per questo c’è bisogno del contributo di tutti noi, per sostenere chi studia e lavora per aiutarci”. È così che Stefano ha cominciato a contattare tutti i suoi numerosi amici del settore enogastronomico: chi lo conosce sa che è una vera forza della natura e le adesioni sono arrivate senza esitazione. Noti vignaioli, cuochi, pasticceri e panificatori, produttori di salumi, artigiani del gelato e di specialità tipiche del territorio offriranno i loro prodotti, ognuno nel proprio stand dove sarà possibile degustare durante tutta la giornata di domenica piatti come trippe, lasagne con una particolare ricetta a base di ingredienti della zona, salumi vari e cotechino, prosciutto di San Daniele, la cipolla caramellata, il gelato artigianale e molte altre specialità. “Per chi vorrà donare un contributo”, spiega Buttazzoni, “ci saranno delle casse che convertiranno il denaro in bollini. Con uno, due o più bollini si potrà avere un piatto o un prodotto da degustare o oggetti di artigianato da acquistare”. L’evento, infatti, non coinvolge solo produttori enogastronomici ma anche artisti, come intagliatori del legno e scultori del ghiaccio. Ci sarà un’esposizione di quadri e bancarelle con oggettistica varia. Impossibile citare tutti quelli che hanno offerto il proprio contributo per la realizzazione di questa prima edizione di “Grappolo and Friends for Cro”, ma come si augura il sindaco di Arba, Franco Lai, “Abbiamo incoraggiato e sostenuto questa manifestazione con la speranza che negli anni a venire diventi sempre più ampia e coinvolgente rispetto alle realtà del territorio. E’ quindi con profonda gratitudine che desidero ringraziare tutti gli organizzatori, per aver pianificato questo importante evento e per aver dimostrato un impegno e una dedizione così ammirevoli”.