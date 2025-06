33 comuni del Friuli Venezia Giulia e due della vicina Slovenia, il vino sarà protagonista ma non mancherà la parte cibo e soprattutto intrattenimento. L’estate è pronta per le notti del vino, manifestazione organizzata dall’Associazione le città del vino con il sostegno del Consiglio regionale. Il via il 23 giugno a Nimis.