A San Vito calici speciali per Le Notti del Vino

La Città del Vino di San Vito al Tagliamento l’8 agosto ospiterà in Piazza del Popolo proprio la nuova manifestazione Le Notti del Vino. Ingresso libero, con 10 euro due consumazioni, calice e porta-calice in omaggio. Dalle 19 degustazioni con le cantine locali e musica con dj Seba. Alle 21 Cem Live presenta il concerto tu mi fai girar, viaggio nella Canzone italiana. Sono stati realizzati 12 calici speciali, ognuno inciso con un dei versi in lingua friulana dedicati a San Vito e a tutte le sue frazioni.

Nell’attesa di conoscerli tutti, spazio a una piccola anticipazione: il capoluogo sarà così definito “San Vìt/Un bocul flurìt” (un bocciolo fiorito in lingua friulana). I versi sono dedicati anche a Gleris, Savorgnano, Ligugnana, Rosa, Madonna di Rosa, Braida, Santa Sabina, Favria, Fontanis, Prodolone e Carbona.

“La scelta di utilizzare la lingua friulana – spiega l’assessore alla vitalità Andrea Bruscia – e di dedicare ogni calice a una frazione diversa serve a preservare e valorizzare le radici culturali che ci definiscono: in un’epoca di inesorabile globalizzazione, riteniamo fondamentale mantenere viva la nostra identità locale, riconoscendo in essa una risorsa preziosa e un punto di forza. Questi calici rappresentano molto più di semplici contenitori per il vino: sono simboli tangibili dell’unità nella diversità che caratterizza San Vito al Tagliamento. Questi aforismi, epigrammi e monostici non sono solo un omaggio alla nostra cultura, ma un ponte che unisce le diverse anime del nostro Comune”.

Le Notti del Vino sono un progetto innovativo che per primo in Italia vede un Coordinamento delle Città del Vino dare vita in maniera autonoma a un format di enoturismo d’avanguardia con il sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, PromoTurismoFVG e Banca 360 FVG, il patrocinio del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia e di UniDocFVG e il supporto delle Pro Loco dell’UNPLI FVG. Programma completo su www.cittadelvinofvg.it e sui social delle Città del Vino Fvg (pagina Facebook e il nuovo profilo Instagram).