Torna a Codroipo il “Banchetto del Doge”

Torna in piazza Giardini il “Banchetto del Doge”. Il pranzo-evento, giunto alla seconda edizione, è in programma domenica 21 settembre alle 13. Organizzato da “Codroipo c’è”, è legato a “Puliamo il mondo”, all’iniziativa di Legambiente che vede in cabina di regia anche il Comune di Codroipo. Alle 9, sempre in piazza Giardini, si ritroveranno gruppi di raccolta di volontari per la pulizia del capoluogo e delle frazioni di Codroipo. Una volta terminato il lavoro, avrà inizio il “Banchetto”, allestito grazie anche alle varie associazioni del Comune. “ I più nobili mestieri della città offriranno le loro specialità culinarie – recita l’invito -: pietanze locali, sapori autentici e bevande generose saranno servite al banco del Doge, affinché ogni ospite possa saziarsi con gioia”.

Il pranzo è stato fortemente voluto da “Codroipo c’è”, associazione che riunisce le realtà economiche di Codroipo e Medio Friuli. “Il nostro obiettivo è sempre stato quello di aggregare le persone e far risaltare il territorio attraverso una serie di manifestazioni – ha voluto sottolineare il presidente dell’associazione Piergiorgio Iacuzzo -. Quella di domenica sarà una giornata di festa, legata a una iniziativa che ha una grande importanza per Codroipo”. Nel pomeriggio sono previsti laboratori di riciclo grazie al Circolo artistico Quadrivium. Prevista l’attività di animazione e truccabimbi, un aspetto che sarà curato dagli animatori della Parrocchia di Santa Maria Maggiore di Codroipo.

Durante l’autunno proseguirà con numerose proposte l’attività di “Codroipo c’è”. Nel corso del 2025 l’associazione ha già organizzato assieme al Comune di Codroipo il Fogoron e il Carnevale, manifestazioni che sono tornate dopo una lunga pausa.