24ORE Business School, nuova offerta formativa per l’hospitality

ROMA (ITALPRESS) – Un’occasione di confronto tra istituzioni, esperti e professionisti del settore per esplorare l’evoluzione dell’accoglienza contemporanea e presentare l’ampliamento dell’offerta formativa della Business School. Si è svolto nella sede romana di 24ORE Business School “Nuove frontiere dell’hospitality: formazione d’eccellenza tra lusso, eventi istituzionali e turismo sostenibile”, evento durante il quale sono stati ufficialmente presentati tre nuovi master. Professional Master in Management di Eventi Istituzionali e Religiosi: un percorso che forma professionisti in grado di progettare e coordinare eventi complessi in contesti ufficiali e simbolici. Il programma integra logistica, cerimoniale, protocollo e gestione della sicurezza, con particolare attenzione alle dinamiche legate a eventi religiosi e di rappresentanza. In partenza a giugno, disponibile in modalità live streaming o in presenza a Roma.

Professional Master in Heritage Management e Turismo Culturale Sostenibile: il master prepara figure capaci di valorizzare il patrimonio storico e culturale con un approccio sostenibile e innovativo. Offre strumenti per progettare esperienze turistiche autentiche e responsabili, in dialogo con il territorio e le comunità locali. In partenza ad ottobre, disponibile in presenza a Roma o in modalità live streaming.

Master Post Laurea in Hòtellerie e Hospitality di Lusso: pensato per chi ambisce a operare nell’accoglienza di alta gamma, il master sviluppa competenze in management alberghiero, customer experience e servizi personalizzati. Un focus particolare è dedicato a sostenibilità, benessere e standard internazionali del settore luxury. In partenza ad ottobre, disponibile in presenza a Roma o in modalità live streaming.

Ad aprire la giornata è stata Monica Mattinzoli, Education Content Manager di 24ORE Business School a Roma, che ha sottolineato come l’attivazione dei nuovi master arrivi “in un momento particolarmente strategico: con il Giubileo 2025 in corso, Roma si conferma un vero e proprio laboratorio a cielo aperto per l’hospitality internazionale, segnato da una crescente domanda di professionalità avanzate. I percorsi presentati – ha spiegato – sono pensati per formare nuove figure capaci di operare in contesti complessi, che richiedono competenze trasversali in diplomazia, logistica, sicurezza, sostenibilità e gestione culturale.

Come ha sottolineato Alice Acciarri, Managing Director di 24ORE Business School, “in un momento cruciale per il settore dell’hospitality e del turismo, la nostra missione è accompagnare studenti e professionisti in percorsi formativi sempre più aderenti alla realtà, al contesto territoriale e alle sfide globali. La sede di Roma si basa su un dialogo costante con il territorio. Roma non è solo la Capitale d’Italia, ma – ha aggiunto – un polo internazionale dove istituzioni, cultura e turismo globale si incontrano quotidianamente. Questi percorsi formano professionisti capaci di muoversi tra protocollo istituzionale, accoglienza internazionale e valorizzazione del patrimonio culturale, rispondendo a un contesto in continua evoluzione”.

Ad arricchire la prospettiva istituzionale sono intervenuti Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi Eventi, Turismo, Sport e Moda di Roma Capitale e Federico Mollicone, Deputato e Presidente della Commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera dei Deputati.

“Oggi Roma compete alla pari delle grandi mete: dobbiamo quindi generare per i turisti dei motivi per tornare qui più volte e per rimanere più giorni, e generare un’interconnessione con le altre città italiane – ha detto Onorato -. Abbiamo gli ingredienti per dare una risposta forte, i numeri ci danno ragione: certo non

abbiamo risolto tutto, ma stiamo sicuramente passando da un turismo casuale a un turismo che ha un senso”.

“Il comparto dell’hospitality si sta dimostrando sempre di più un

crocevia fondamentale tra la valorizzazione delle competenze e la necessità di rispondere alle sfide globali della sostenibilità e della trasformazione digitale – ha sottolineato Mollicone -. L’ospitalità non è più soltanto accoglienza ma diventa esperienza, relazione, valore aggiunto per i territori e le

comunità”.

Nel corso della mattinata anche una tavola rotonda moderata da Federico De Cesare Viola, Coordinatore Scientifico del Master Post Laurea “Hòtellerie & Hospitality di Lusso ed Editor in Chief di Food&Wine Italia e Travel + Leisure Italia”. Il suo intervento ha inquadrato l’hospitality come sistema complesso che coinvolge estetica, sostenibilità, relazioni istituzionali e valorizzazione del patrimonio, evidenziando come la formazione debba rispondere a queste nuove esigenze.

Alla tavola rotonda hanno partecipato Francesco Tagliente, Presidente della Fondazione Insigniti OMRI, già Prefetto e Questore di Roma; Francesca Tozzi, General Manager di Six Senses Rome; Francesco Apreda, Executive Chef di Idylio by Apreda (una Stella Michelin) ristorante del The Pantheon Iconic Rome Hotel;

Maria Pasquale, giornalista e scrittrice (@heartrome); Glauco Galati, Public Affairs Manager, docente e Coordinatore Scientifico dei Master “Heritage Management e Turismo Culturale Sostenibile” e “Management di Eventi Istituzionali e Religiosi”.

