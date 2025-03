A Rimini Entracap e Stora guidano chi investe in transizione energetica

RIMINI (ITALPRESS) – L’Italia è il più grande mercato europeo per i sistemi di accumulo di energia e tra i più grandi a livello mondiale. E proprio lo storage è stato al centro del convegno a Key – The Energy Transition Expo “Batterie: dal progetto alla realizzazione”.

Il panel, moderato da Carlalberto Guglielminotti, partner di Entracap, ha visto la partecipazione di alcuni dei principali protagonisti del settore energetico, Huawei, Enel, Fluence, SEU WEU SMA, CATL e Tesla.

L’incontro ha approfondito le sfide legate agli investimenti in impianti di accumulo, trattando temi come EPC e procurement, soluzioni ingegneristiche, complessità in cantiere, assicurazioni e garanzie, performance target, e le criticità nei test e nei collaudi.

L’iniziativa è stata curata da Stora, piattaforma industriale che assicura un supporto completo a chi deve realizzare impianti di accumulo a batteria, dalla progettazione all’esercizio quotidiano. Stora nasce da un’iniziativa di Entracap, piattaforma al servizio di chi vuole investire nella transizione energetica massimizzando i rendimenti e minimizzando i rischi.

“Per arrivare a un investimento nei sistemi di accumulo che porti profitto, è necessario avere delle competenze tecnologiche e industriali che vanno dalla selezione del sito sino alla costruzione dell’impianto fino alla generazione di energia – ha spiegato Guglielminotti – Ed è proprio quello che fanno, da una parte Entracap, che supporta i fondi di coloro che vogliono investire in transizione energetica garantendo il massimo livello di estrazione di valore, e dall’altra Stora con un ventaglio di servizi per accompagnare gli investitori nella transizione energetica, dalla progettazione all’esercizio quotidiano”.

– foto Stora –

(ITALPRESS).