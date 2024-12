A Star Italia il premio “Visionari d’impresa” per eccellenza e strategia

MILANO (ITALPRESS) – L’istituto accademico Scienze Imprenditoriali, in collaborazione con l’Istituto di Ricerca Economico-Scientifica I-AER e con la media partnership de Il Sole 24 Ore, ha assegnato il Premio Visionari d’Impresa 2024, per il settore costruzioni e la categoria grandi imprese, a Star Italia Spa, l’azienda di Lido di Spina leader nelle ristrutturazioni di locali da bagno e non solo.

Il Premio Visionari d’impresa è il riconoscimento per gli imprenditori che, con visione ed abnegazione, si sono distinti nel loro settore contribuendo allo sviluppo economico del territorio.

L’identificazione dei vincitori nasce da una dettagliata indagine condotta dall’Istituto I-AER, che ha analizzato i bilanci 2022 depositati da oltre 700.000 imprese, con l’obiettivo di individuare scientificamente tramite algoritmo le imprese italiane più virtuose e resilienti suddivise per provincia, dimensione e settore.

Il Premio Visionari d’impresa rivela che l’impresa Star Italia s.p.a. ha raggiunto risultati straordinari in termini di competitività, produttività e sostenibilità imprenditoriale. L’azienda ha affrontato con successo le sfide del mercato post Covid-19, distinguendosi per capacità di adattamento e innovazione.

Punto di riferimento nella ricerca economica, I-AER, indaga infatti con indiscussa affidabilità l’andamento del sistema imprenditoriale e sviluppa modelli di analisi basati su criteri scientifici. Tra le principali aree di studio si annoverano la strategia d’impresa, l’organizzazione aziendale, il controllo economico-finanziario e il passaggio generazionale.

