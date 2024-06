Al via il tour estivo di “glo for music”

MILANO (ITALPRESS) – Al via la stagione estiva 2024 che vedrà glo – brand di punta di BAT Italia per i dispositivi scalda stick – portare da giugno a settembre in tutta la Penisola musica, spettacolo e positività. Un vero e proprio tour tra gli appuntamenti musicali più attesi promosso da “glo for music”: in continuità con la scorsa stagione, nella quale glo ha realizzato una canzone firmata dal producer Dardust e dai cantanti Noemi e Lazza, il brand di BAT Italia propone un calendario fitto di eventi, tornando a calcare le scene e i palchi dei più importanti festival e concerti italiani.

“‘glo for music’ rientra in un quadro strategico più ampio nel quale il linguaggio universale e inclusivo della musica si intreccia con innovazione e futuro. L’obiettivo è quello di offrire e garantire esperienze coinvolgenti di alto profilo, per un’estate italiana in pieno stile glo”, commenta Antonino Grosso, Head of Marketing Deployment Italy di BAT Italia.

Quattro le principali tappe. Dalla Capitale con Rock in Roma fino ad arrivare in Salento con il festival Parco Gondar, per poi concludere questo viaggio lungo lo Stivale in Sicilia, dove glo sarà sponsor dell’Eolie Music Fest e del Catania Summer Fest.

Altra iniziativa sarà il glo discovery truck: una struttura mobile, con una terrazza panoramica dalla quale la community degli “house of gloers” potrà assistere a ben 8 eventi musicali in tutta Italia. Partiti a maggio con il Mi Ami di Milano, sarà poi la volta di Bari con il Locus Festival, Sonik Park di Torino, Polifonic e VIVAIfestival a Valle D’Itria, Arabax ad Arbatax, AMA festival a Vicenza e infine Spring Attitude a Roma.

Il tour di “glo for music” proseguirà con altre attivazioni in due location esclusive del litorale romano e campano.

– foto ufficio stampa Glo –

(ITALPRESS).