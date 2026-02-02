Allegri “Lavoro fatto rimane ma quel che verrà va ancora conquistato”

MILANO (ITALPRESS) – “Abbiamo fatto buone cose ma non sufficienti per l’obiettivo finale che è quello dei primi 4 posti, quello che è stato fatto come lavoro in questi mesi rimane e non deve essere buttato, quello che verrà va conquistato”. Massimiliano Allegri resta focalizzato sulla corsa Champions, alla vigilia della sfida del Dall’Ara contro il Bologna. “Saelemaekers non ci sarà perchè l’adduttore gli dà ancora fastidio, Pulisic ha questa borsite ma se starà meglio verrà, Leao stiamo cercando di gestirlo ma è a disposizione. Gli altri sono momentanamente vivi e vengono a Bologna – sorride il tecnico rossonero – Il Bologna nelle ultime dieci giornate ha vinto una sola volta ma non ha pressioni di classifica e vorrà battere il Milan per dimostrare che i risultati negativi sono stati una coincidenza. E’ una squadra che aggredisce, che crea molto, ci vuole una partita seria”. Fra i pali rossoneri ci sarà un Maignan fresco di rinnovo fino al 2031. “Sono molto contento perchè il Milan si è assicurato uno dei tre migliori portieri in Europa. Lui ha sempre detto di voler rimanere e la società ha fatto il lavoro giusto perchè Mike rimanesse al Milan. Non ho convinto io Mike, è stata la società. Io ero molto fiducioso, è un ragazzo molto sensibile e voleva rimanere, bisognava solo superare quel misunderstanding che c’era stato in estate”. E chissà che anche Modric non si convinca a restare un’altra stagione. “Vediamo, decide lui se continuare o meno”, ha aggiunto Allegri che sul possibile arrivo di Mateta preferisce non sbilanciarsi: “Parlo solo dei giocatori tesserati per il Milan, è una questione di rispetto. Oggi è l’ultimo giorno di mercato ma si avvicina il rientro di Gimenez che sarà utile e importante per il finale di stagione. Sono sereno e contento della rosa a disposizione”. Domani il Milan può riportarsi a -5 dall’Inter che però per il tecnico resta la grande favorita per il titolo. “Non dico che il Milan è inferiore all’Inter ma l’Inter è in testa ed è normale che abbia delle buone possibilità di vincere lo scudetto. Da 5-6 anni, tranne una stagione, non è mai uscita dai primi due posti. Chivu sta facendo molto bene”.

