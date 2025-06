Amazon lancia Prime a metà prezzo per i giovani e l’11° Prime Day

MILANO (ITALPRESS) – Università, primo lavoro, affitto da pagare, nuove sfide da affrontare. Anche un piccolo risparmio può fare la differenza: per questo, Amazon offre a tutti i giovani tra i 18 e i 22 anni in Italia uno sconto del 50% sull’abbonamento Prime, permettendo loro di accedere a tutti i benefici di Amazon Prime a metà prezzo, tra cui consegne rapide e convenienti, offerte esclusive e grandi opportunità di risparmio. I benefici di Amazon Prime includono anche l’accesso a Prime Video – per guardare un’ampia selezione di film, serie tv del momento, documentari ed eventi sportivi – e a Prime Gaming, per scoprire, scaricare e iniziare subito a giocare ai titoli inclusi, sostenere i propri streamer preferiti grazie all’abbonamento Twitch.tv compreso ed esplorare una serie di vantaggi di gioco aggiuntivi in continua evoluzione. “Abbiamo deciso di porre particolare attenzione ai giovani tra i 18 e i 22 anni perchè questa fascia d’età si trova ad affrontare sfide importanti, che si tratti di iniziare a vivere da soli, a studiare, a lavorare, a gestire un budget in maniera indipendente”, spiega Andrea Romano, Senior Manager, IT Insights&Innovation Amazon.

Tra le novità, anche il ritorno di Prime Day, dall’8 all’11 luglio: per la prima volta i clienti Prime avranno a disposizione quattro giorni per fare acquisti e risparmiare con centinaia di migliaia di offerte su un’ampia selezione di prodotti in tutte le categorie. Quest’anno, in occasione dell’undicesima edizione dell’evento di offerte, ci sarà un’ulteriore opportunità di risparmio per i clienti Prime grazie alle “Offerte di oggi”: ogni giorno, a partire dalla mezzanotte, verranno lanciate nuove offerte a tema per un periodo di tempo limitato. Inoltre, per inaugurare la nuova edizione di Prime Day e celebrare il traguardo dei 15 anni di Amazon.it, Amazon festeggia insieme ai propri clienti in Italia con Prime Day Festival, un grande evento aperto al pubblico che si terrà da venerdì 4 a domenica 6 luglio a Marina di Eboli, in provincia di Salerno. “Abbiamo deciso di rinnovare la tradizione del Prime Day Festival, offrendo moltissime opportunità di intrattenimento per tutte le età e tutti i gusti”, ha aggiunto Romano.

Il Bagno 38 si trasformerà in un villaggio ricco di esperienze – tra sport, musica, intrattenimento e divertimento – aperto al pubblico ogni giorno dalle ore 10 alle ore 18.

L’evento culminerà sabato 5 luglio alle ore 22 con uno showcase che vedrà protagonista la cantautrice e polistrumentista Serena Brancale.

