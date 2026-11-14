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Ammesse le candidature di Malagò e Galliani per la presidenza Figc

Redazione
Autore: Redazione

ROMA (ITALPRESS) – Sono state ammesse le candidature alla presidenza della Federcalcio – in ordine di presentazione – di Giovanni Malagò e Adriano Galliani. Corredate dai rispettivi programmi, le due candidature erano state depositate entro il termine stabilito dal regolamento, ovvero 40 giorni prima dell’assemblea elettiva convocata per lunedì 14 dicembre (ore 8.30 in prima convocazione, ore 11 in seconda convocazione) presso l’Hotel Hilton Rome Airport di Fiumicino. La candidatura di Malagò è stata sottoscritta dai delegati delle società di Serie A, mentre quella di Galliani è stata sottoscritta dai delegati degli atleti e tecnici (Aic e Aiac). Sono state inoltre ammesse – in ordine di presentazione – le seguenti candidature a consigliere federale: in rappresentanza della Lega Calcio Serie A Giorgio Chiellini, Stefano Campoccia, Giuseppe Marotta, Claudio Lotito, Saverio Sticchi Damiani; in rappresentanza della LNP Serie B Antonio Gozzi; in rappresentanza della Lega Pro Giulio Gallazzi; in rappresentanza della Lnd Ilaria Bazzerla (Lnd nazionale), Daniele Ortolano (Lnd nazionale), Sergio Pedrazzini (Lnd Area Nord), Giacomo Fantazzini (Lnd Area Centro), Giuliana Tambaro (Lnd Area Sud); in rappresentanza degli atleti Sara Gama (professionisti), Davide Biondini (professionisti), Valerio Bernardi (dilettanti) e Umberto Calcagno (dilettanti); in rappresentanza dei tecnici Giancarlo Camolese (professionisti), Fabio Lozzi (dilettanti) e Silvia Citta (dilettanti).
– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

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