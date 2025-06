Banca del Fucino, a L’Aquila un nuovo modello di housing universitario

L’AQUILA (ITALPRESS) – Banca del Fucino ha presentato oggi, presso il Comune dell’Aquila, il progetto “Student House Le Cannelle”, un’iniziativa di housing universitario innovativa e sostenibile che sorgerà nei pressi della storica Fontana delle 99 Cannelle, simbolo della città.

L’intervento si inserisce nell’ambito dell’impegno della Banca nel promuovere investimenti coerenti con i principi ESG, con particolare attenzione, in questo caso, al potenziamento delle infrastrutture sociali.

Il progetto si distingue come il più significativo tra le iniziative di studentato universitario seguite finora da Banca del Fucino, attraverso la propria controllata Igea Digital Bank e in particolare la Direzione Green Advisory, nell’ambito del DM MUR n. 481 del 26 febbraio 2024, sia per impatto urbanistico e sociale – trattandosi di un’area interessata da un importante processo di riqualificazione post-sisma – sia per il valore simbolico, che esso assume nel quadro della rinascita della città.

I lavori, avviati nell’aprile 2025, saranno completati in 13 mesi. Tutto il processo, dal modello gestionale allo sviluppo, è ispirato ai principi di sostenibilità ambientale, digitalizzazione e accessibilità economica.

L’investimento complessivo superiore ai 20 milioni di euro, vede un primo finanziamento di circa 2,3 milioni di euro, messo a disposizione dalla Banca del Fucino tramite la controllata Igea Digital Bank, e si fonda sulla sostenibilità economica, finanziaria e sociale del progetto, peraltro supportato da fondi pubblici derivanti dal MUR/PNRR e dal locale Ufficio per la Ricostruzione, a conferma del valore strategico dell’iniziativa per il territorio.

Lo studentato ospiterà 425 studenti dall’Italia e dall’estero e sarà dotato di spazi multifunzionali e dedicati, tra cui aule studio, sala musica, palestra, caffetteria e area ristorazione, caratterizzati da un approccio architettonico e gestionale innovativo e tecnologico. E’ prevista anche la realizzazione di un grande parco verde con campi da padel e percorsi sportivi, pensato per promuovere il benessere fisico e la socialità.

Alla presentazione odierna hanno partecipato le istituzioni con il Sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, il Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio e l’ing. Manuela Manenti, Commissario Straordinario per gli Alloggi Universitari. E’ intervenuto anche Gianni Letta, già Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e Sergio Pasanisi, Architetto e Urbanista. Per Banca del Fucino, è intervenuto il Presidente Mauro Masi.

“La realizzazione dello studentato ‘Le Cannellè rappresenta un elemento fondamentale nella strategia di rafforzamento del diritto allo studio che, come amministrazione comunale, stiamo portando avanti con determinazione. Questo progetto, fortemente innovativo, si inserisce in un disegno più ampio che vede la nostra città sempre più al centro di un sistema universitario attrattivo, sostenibile e inclusivo. Penso al progetto del Collegio Ferrante d’Aragona, nato da un’intesa tra Comune dell’Aquila e istituti di formazione universitaria e post universitaria cittadini. Grazie a Banca del Fucino per aver creduto nella città e nel suo potenziale, scegliendo di investire in un progetto dal grande valore sociale strettamente collegato alla formazione. La valorizzazione delle aree interne, infatti, passa anche e soprattutto, dalla capacità di ospitare ricerca e formazione di eccellenza. Ed è così che si costruisce un futuro sostenibile: creando poli attrattivi che non svuotano, ma rigenerano, restituendo valore ai territori”, così il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi.

“Il progetto Student House Le Cannelle si pone come esempio concreto di collaborazione tra pubblico e privato per rispondere alla crescente domanda di alloggi universitari accessibili e di qualità, contribuendo alla realizzazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di potenziamento del diritto allo studio, che punta alla creazione di 60.000 nuovi posti letto entro metà 2026”, ha spiegato Mauro Masi, Presidente di Banca del Fucino.

