Banca del Fucino e Athora Italia, accordo per le assicurazioni Vita

MILANO (ITALPRESS) – Athora Italia – Compagnia assicurativa vita del Gruppo Athora, tra i leader europei nel risparmio assicurativo e nella previdenza – e Banca del Fucino, hanno siglato un accordo di partnership esclusiva della durata di dieci anni per la distribuzione di un’offerta articolata e completa di prodotti assicurativi Vita.

L’accordo prevede la commercializzazione dell’offerta di Athora Italia attraverso la rete distributiva di Banca del Fucino su tutto il territorio nazionale.

“La partnership – si legge in una nota – si fonda su una perfetta complementarità strategica in grado di generare valore per entrambe le realtà: da un lato consente ad Athora Italia di espandere ulteriormente la propria presenza nella bancassicurazione vita, dall’altro rafforza l’offerta di wealth management di Banca del Fucino, integrando strumenti assicurativi avanzati per rispondere alle esigenze di protezione, rendimento e sicurezza della clientela”.

“Con l’accordo siglato con Banca del Fucino prosegue il nostro percorso di crescita e di espansione nella bancassicurazione vita – dichiara Jozef Bala, Amministratore Delegato di Athora Italia. Si tratta di un ulteriore tassello nella nostra strategia di sviluppo distributivo, che si aggiunge alle partnership già in essere con BdM Banca e Cassa di Risparmio di Orvieto. Continuiamo a puntare su accordi di lungo termine e su partner in grado di condividere la nostra visione di creazione di valore per il cliente”.

“Questa partnership strategica nasce con una prospettiva di lungo termine, perchè siamo convinti del valore che possiamo generare insieme per i nostri clienti. Ogni nostra decisione è guidata da principi di eccellenza e sostenibilità, che orientano la selezione dei partner, l’impegno della nostra rete e l’unicità della nostra proposta di wealth management”, commenta Francesco Maiolini, Amministratore Delegato di Banca del Fucino.

“Grazie alla consolidata esperienza di Athora Italia nel segmento vita – conclude la nota -, i clienti di Banca del Fucino potranno beneficiare di un’offerta assicurativa estremamente competitiva progettata per rispondere in modo flessibile e mirato ai bisogni di Risparmio e Investimento, Previdenza e Protezione”.

– News in collaborazione con Banca del Fucino –

– Foto ufficio stampa Banca del Fucino –

