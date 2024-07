Berrettini conquista Kitzbuhel, terzo titolo stagionale

KITZBUHEL (AUSTRIA) (ITALPRESS) – Terzo titolo stagionale per Matteo Berrettini, che dopo Marrakech e Gstaad ha vinto il titolo nel “Generali Open” (ATP 250 – montepremi 579.320 euro), torneo conclusosi sulla terra rossa del Tennis Club di Kitzbuhel, in Austria. Il 28enne romano, n.50 ATP, reduce dal trofeo bis a Gstaad di domenica scorsa, ha superato in finale il mancino francese Hugo Gaston, n.91 del ranking, in due set con il punteggio di 7-5 6-3, maturato in un’ora e 22 minuti di gioco. Con il decimo successo di fila, e senza perdere un set, Berrettini ritocca il suo record stagionale sul “rosso” che parla ora di 15 vittorie a fronte di una sola sconfitta (contro il serbo Kecmanovic al primo turno di Monte-Carlo). Per l’azzurro si tratta del decimo titolo conquistato in 16 finali disputate. “Sono molto contento e molto stanco, grazie a tutti per il supporto, siete stati incredibili. Sono state due settimane pazze per davvero. Grazie a tutti, alla mia famiglia – le parole del capitolino durante la cerimonia di premiazione – Congratulazioni anche a Gaston, mi ha fatto sudare veramente: è stata dura ma ho giocato bene tutta la settimana ed è bello chiudere così”.

