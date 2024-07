Biden positivo al Covid

WASHINGTON (ITALPRESS) – Joe Biden è positivo al Covid. Lo riportano i media americani. Il presidente degli Stati Uniti non ha pertanto potuto partecipare all’UnidosUS Annual Conference, un evento a Las Vegas in cui avrebbe dovuto affrontare temi relativi ai cittadini di origine latino-americana. “E’ vaccinato, ha ricevuto il richiamo e sta manifestando lievi sintomi”, ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre. “La Casa Bianca fornirà aggiornamenti regolari sullo stato di salute del presidente che continuerà a lavorare mentre è in isolamento”.

-foto Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).