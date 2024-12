BNT Banca chiude in crescita per l’ottavo anno consecutivo

MILANO (ITALPRESS) – Il 2024 per BNT Banca si chiude in crescita e per il 2025 sono già in cantiere vari progetti, con un occhio alle evoluzioni del comparto privato: è il bilancio tracciato da Gianluca Girardi, direttore commerciale di Banca Popolare di Sondrio e BNT Banca, e Pasqualino Carrozzino, coordinatore prodotti di BNT Banca, intervistati dall’agenzia Italpress. “Per l’ottavo anno consecutivo BNT Banca chiude in crescita, su tutte le proprie reti di distribuzione. Il mercato sta consuntivando un +1% ma negli ultimi mesi si è vista una ripresa particolarmente vivace, correlata all’andamento dei tassi” che “sono scesi. Il nostro prodotto è distribuito per i due terzi dalla nostra rete della Banca Popolare di Sondrio, un altro terzo che è distribuito dalla nostra business Unit digitale, dal canale di mediazione creditizia, dai nostri uffici e dalla nostra rete agenziale diretta: abbiamo così diversi approcci alla clientela e riteniamo, attraverso la molteplicità di queste reti, di poter coprire sostanzialmente tutto il territorio nazionale”, ha spiegato Girardi.

Il 2024 è stato “importante” anche “per l’evoluzione del prodotto”, ha aggiunto Carrozzino. “Ci siamo concentrati in particolar modo sul settore privato, che riteniamo sia quello che ha più spazi di crescita nel mercato, e abbiamo provato a dedicarci a singoli comparti per cercare di estendere l’offerta del prodotto che in molti ambiti non è mai arrivato. Abbiamo sfruttato anche la sinergia con la nostra capogruppo, Banca Popolare di Sondrio, in particolar modo con la nostra divisione PopSoFarma, e abbiamo lanciato un nuovo prodotto che si chiama CQS Farma , dedicato ai dipendenti delle farmacie. E’ stato un test per capire se poteva essere un comparto interessante per il prodotto e i feedback sono stati sicuramente positivi. Anche nel comparto privato la nostra intenzione è estendere l’offerta a tutto il comparto delle aziende, sfruttando il portafoglio clienti della nostra capogruppo, ed estendere anche in ottica welfare il prodotto, sia sfruttando le nostre filiali, ma anche la nostra rete agenziale che può fare offerte in loco, direttamente nelle aziende stesse, oppure facendo delle offerte digitali all’interno delle intranet, dove il cliente può interagire direttamente con i nostri collaboratori agenti o con i colleghi delle filiali. Ci siamo dedicati anche all’allargamento delle partnership , ad esempio con Sella Personal Credit per i prestiti personali, e questo dedicato ai nostri agenti in attività finanziaria e per la nostra agenzia PrestiNuova al fine di offrire un catalogo prodotti sempre più ampio e soddisfare tutte le richieste che la clientela fa ai nostri agenti. Sicuramente il comparto privato ha anche altre possibili evoluzioni e staremo sempre attenti a cogliere tutte quante l’opportunità”. Di recente, BNT Banca ha ricevuto ,in occasione dei Leadership Forum Awards 2024 , un riconoscimento “per l’impegno nello sviluppo della CQS Privati attraverso l’innovativa proposition dell’offerta BNT CQS Farma”.

E per il 2025 “ci sono già in cantiere vari progetti: non solo nuovi prodotti, ma anche sfruttare quelli che abbiamo già, soprattutto in molti ambiti in cui, con la nostra capogruppo, ci sono delle relazioni consolidate. In progetto – ha concluso Carrozzino – c’è soprattutto l’idea di sfruttare le relazioni con le casse di previdenza dei professionisti, dove i nostri agenti potranno distribuire i prodotti che al momento distribuisce in autonomia la Popolare di Sondrio, e aggredire tutto il territorio nazionale. Verrà offerta agli agenti la possibilità di andare a distribuire prodotti come mutui ipotecari e chirografari, prestiti personali e conti correnti: e questo sicuramente potrà essere molto interessante. In più l’offerta verrà estesa anche ai prodotti assicurativi, il che sicuramente darà ulteriore opportunità agli agenti di completare l’offerta che abbiamo lanciato quest’anno”.

– foto ufficio stampa BNT Banca –

