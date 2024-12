BYD premiata come COMPANYBEST 2025 da Autobest

MILANO (ITALPRESS) – BYD ha conquistato il premio “COMPANYBEST 2025” assegnato da Autobest, uno dei più prestigiosi riconoscimenti dell’industria automobilistica europea. Questo premio, spiega una nota, sottolinea “il ruolo di BYD come leader globale nel settore, un’azienda capace di ridefinire gli standard dell’innovazione, della tecnologia e della sostenibilità”.

La giuria Autobest, composta da 31 esperti dell’industria automobilistica provenienti da tutta Europa, ha evidenziato “la crescita straordinaria di BYD. L’azienda – continua la nota – è attualmente il marchio numero uno al mondo per veicoli plug-in (combinando veicoli elettrici e ibridi plug-in) e sta rapidamente scalando le classifiche generali dell’industria automobilistica.

Nel corso dell’ultimo anno, BYD ha dimostrato la sua eccellenza non solo attraverso lo sviluppo di tecnologie avanzate, ma anche con il lancio di nuovi modelli e persino nuovi marchi all’interno del suo portafoglio”. Un momento chiave per BYD, conclude la nota, “è stato il successo del BYD Dolphin, che ha vinto il premio Best Buy Car of Europe 2024, diventando la prima vettura prodotta in Cina a ricevere tale onorificenza”.

