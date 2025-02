Cagliari-Parma 2-1, balzo salvezza dei rossoblu

CAGLIARI (ITALPRESS) – Dopo la sconfitta arrivata contro la Lazio, l’Unipol Domus torna ad essere un fortino per il Cagliari, vittorioso per 2-1 contro il Parma. La formazione sarda si porta così a casa tre punti pesantissimi, arrivati contro una diretta concorrente per la salvezza. Ad indirizzare il match nel secondo tempo ci hanno pensato l’autogol di Vogliacco e la splendida marcatura del debuttante Coman: “inutile”, invece, il gol del 2006 Leoni. Il primo tempo scivola via sui binari dell’equilibrio e termina senza reti, nonostante le svariate occasioni da gol da entrambe le parti. A sfiorare più concretamente il vantaggio è sicuramente il Cagliari. Al 23′, infatti, su azione da corner, Mina colpisce di testa la parte bassa del palo: sulla precedente azione Felici era arrivato alla conclusione, costringendo Suzuki alla parata. Il Parma, invece, si rende pericoloso prima al 9′ con la punizione battuta da Bernabè, poi al 38′ con il gol giustamente annullato a Bonny per fuorigioco (quest’ultimo era entrato poco prima per l’infortunato Djuric). Ad inizio ripresa Pecchia mette ancora mano all’undici titolare, stavolta volutamente inserendo Man al posto di un impalpabile Cancellieri. I crociati pareggiano il computo dei legni colpiti, grazie al tiro di Bonny al 54′, arrivato dopo una bella iniziativa personale. Il Cagliari, però, non si scompone e tre minuti più tardi si dimostra più concreto negli ultimi metri, trovando la rete dell’1-0. Lo sfortunato Vogliacco, infatti, spedisce il pallone nella propria porta nel disperato tentativo di intercettare la spizzata in area di Adopo (servito da Augello). La successiva occasione di Felici fa capire che il raddoppio è solo una questione di minuti: al 69′ dalla panchina di Nicola si alza il neoacquisto Coman. L’attaccante romeno impegna appena un minuto per far impazzire di gioia i suoi nuovi tifosi, segnando il 2-0, grazie ad un potente destro da fuori area. Dopo il doppio colpo subito il Parma dimostra quanto meno di non voler mollare sino alla fine, accorciando le distanze al 78′, grazie al gol di Leoni, su assist di Bonny. Agli emiliani manca il giusto guizzo nel finale e i sardi riescono a gestire il risultato senza patemi. Notte fonda dunque per il Parma, fermo al terzultimo posto con appena due punti conquistati nelle ultime sei partite. Balzo importante, invece, per il Cagliari, momentaneamente tredicesimo, a quota 24 punti.

