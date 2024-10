Cagliari vince in rimonta, Torino piegato per 3-2

CAGLIARI (ITALPRESS) – Grinta, carattere e determinazione gettando il cuore al di là dell’ostacolo. Il Cagliari vince in rimonta con merito una partita dalle mille emozioni superando un Toro lento e poco preciso nelle chiusure difensive. Si comincia con Piccoli che serve Zortea a rimorchio, tiro deviato dalla difesa granata in angolo. Il Torino reagisce con Sanabria ed Adams, mischia (7′) spazzata via in extremis. Viola, al 14′, esalta i riflessi di Milinkovic-Savic quindi è Ricci, in piena area di rigore, a sbagliare schiacciando troppo il pallone dopo una sponda di Adams. Mina mette dentro, al 22′, ma era già stato fischiato un fallo. Al 26′ ancora Cagliari con Luvumbo per Luperto, il difensore, tutto solo, spara alto da ottima posizione. Al 37′ punizione di Viola, Milinkovic-Savic non interviene, la palla s’insacca in rete: vantaggio rossoblù. Immediata la reazione dei granata. Angolo da sinistra di Lazaro, Sanabria stacca e mette dentro dedicando il gol, poi, a Duvan Zapata. Nella ripresa Piccoli, a tu per tu con Milinkovic-Savic, su cross di Zappa, la mette alta. Il Cagliari ci prova, il portiere granata si immola su Viola in area di rigore. Il Toro si difende ma, alla prima occasione, incorna gli avversari. Incursione centrale di Linetty che calcia dal limite dell’area di rigore a la mette alle spalle di Scuffet. Nicola cambia tre elementi in un colpo solo. Al 24′ Coco ci prova su punizione, Scuffet devia in angolo. Poi è la volta di Piccoli, sempre in occasione di un corner (27′). Premono i sardi che vengono premiati al 28′. Sponda di Luperto, su cross di Marin, arriva Palomino che salta più in alto di tutti e la mette alle spalle di Milinkovic-Savic. Il Cagliari ci crede. Marin scende sul fondo, cross basso, Coco la mette nella propria porta. Luperto anticipa Sanabria, il Toro va all’assalto nel finale, Scuffet vola su colpo di testa di Adams poi Sanabria spara fuori in diagonale. I sardi possono gioire per la prima affermazione casalinga del campionato, tanto fiele per il Torino che, con molti assenti, subisce il terzo ko consecutivo.

