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Cala sipario su I edizione del Festival dell’Economia Sociale, 4.000 le presenze

Redazione
Autore: Redazione

FORLì (ITALPRESS) – «Non chiediamo risposte immediate, ma risposte solide per consentire al Piano di Azione dell’economia sociale di essere strumento di sviluppo per il futuro del paese. Oggi chiediamo al governo, e ai prossimi che verranno, di dare continuità al Piano d’azione. Capiamo che siamo nelle ore cruciali della manovra. Vogliamo avere, però, la convinzione che la misura possa essere accompagnata per dieci anni. Deve diventare un punto di azione con riconoscimenti di merito fiscale». A chiederlo nel corso del panel finale del Festival dell’Economia Sociale di Forlì “Europa, Italia, Regioni: dal piano alle azioni per l’economia sociale” gli organizzatori della manifestazione, Maurizio Gardini, presidente di Confcooperative, Gabriele Sepio direttore scientifico del Festival e Luigi Bobba presidente della Fondazione Terzjus.

Cala così il sipario sulla I edizione del Festival dell’Economia Sociale “Un Piano che genera valore. Dalla complessità al sistema”. La tre giorni si è tenuta a Forlì e ha visto oltre 4.000 presenze ai 32 panel organizzati: 130 relatori italiani e internazionali si sono confrontati sulle macro aree dell’economia sociale che in Italia vale l’8% del PIL, 400.000 enti e imprese, 1,53 milioni di persone occupate e 4,6 milioni di volontari. Un ampio perimetro che vede cooperative, enti del Terzo settore, enti sportivi dilettantistici ed enti religiosi, insieme al credito cooperativo, alle fondazioni di origine bancaria e alla filantropia.

L’Unione Europea ha incluso l’economia sociale tra i 14 ecosistemi imprenditoriali e industriali strategici per l’Europa. I Paesi membri stanno però rispondendo con tempi, percorsi e strumenti molto diversi, e il confronto tra Spagna, Francia e Italia li rende evidenti.

La Spagna ha una legge quadro dal 2011 e una strategia 2023-2027 già alla valutazione intermedia, sostenuta da un PERTE per l’economia sociale e della cura da oltre 800 milioni nella prima fase: la legge viene prima e le risorse accompagnano.

La Francia ha una legge sull’economia sociale e solidale dal 2014 e il 9 luglio 2026 ha adottato la sua prima strategia nazionale, con 108 azioni, obiettivi numerici al 2035 e indicatori costruiti con l’OCSE: il governo per obiettivi misurabili.

Francia e Spagna hanno in comune una legge quadro e un ministero di riferimento, e anche per questo partivano da una posizione più avanzata quando la Raccomandazione è stata approvata.

L’Italia, dove l’economia sociale non ha ancora una cornice giuridica unitaria e le competenze sono distribuite tra più ministeri, ha alle spalle la riforma del Terzo settore e ha approvato il proprio Piano d’azione nazionale in Consiglio dei ministri il 2 luglio 2026.

Il Festival dell’Economia Sociale ha visto a Forlì alcuni dei principali protagonisti della scena istituzionale italiana ed europea: Raffaele Fitto, vicepresidente esecutivo della Commissione europea per la Coesione e le riforme e Roberta Metsola, presidente del Parlamento Europeo, con le vicepresidenti Pina Picierno e Antonella Sberna; e ancora Antonio Tajani, vicepremier e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Francesco Lollobrigida, ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Tommaso Foti ministro per gli Affari europei, il PNRR e le Politiche di coesione, Maria Teresa Bellucci, viceministra al Lavoro e alle Politiche sociali, Maurizio Leo, viceministro dell’Economia e delle Finanze, Lucia Albano sottosegretaria al MEF e Lucia Borgonzoni alla Cultura, Maurizio Lupi, Presidente Intergruppo Parlamentare per la Sussidiarietà, Lorenzo Malagola e Silvia Roggiani dell’Intergruppo parlamentare per l’economia sociale, il cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della Cei, Elly Schlein, segretaria del Pd, il senatore Pierferdinando Casini, Michele De Pascale, presidente della Regione Emilia Romagna, Francesco Acquaroli presidente della Regione Marche, il vicepresidente della Corte Costituzionale Luca Antonini e il sindaco di Forlì Gian Luca Zattini.

“Il Festival dell’economia sociale costituisce un significativo stimolo per la conoscenza dell’importante ruolo svolto da un modello capace di porre al centro dei fatti economici la persona e gli interessi generali della collettività, con l’obiettivo di contribuire allo sviluppo dell’intero Paese. E’ la stessa Costituzione a riconoscere la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e a sottolineare l’apporto alla sussidiarietà di realtà come quelle del Terzo settore ed è dunque rilevante evidenziare il prezioso operato di imprese e iniziative che concorrono al rafforzamento della coesione delle comunità e al raggiungimento di un sistema economico capace di soddisfare i bisogni sociali e basato sulla sostenibilità ambientale”, ha scritto in un messaggio il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

“Un impegno, quello dell’economia sociale – ha aggiunto -, che impatta positivamente sulla crescita, alimentando anche la rivitalizzazione delle aree più soggette a spopolamento del Territorio nazionale. In un periodo storico contrassegnato da profonde transizioni e sfide, l’economia sociale può contribuire fattivamente a incrementare il bene comune”.

Fonte foto: Ufficio Stampa Confcooperative
(ITALPRESS).

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