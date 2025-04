WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – La Casa Bianca ha annunciato che, a partire da domani, i dazi contro la Cina saliranno al 104%. Già nella giornata di ieri il presidente Donald Trump aveva avvertito che avrebbe imposto un aumento del 50%, nel caso in cui la Cina non avesse ritirato le sue misure ritorsive.

In risposta a queste decisioni la Cina aveva minacciato ritorsioni immediate, oltre a manifestare preoccupazione per lo status del commercio globale.

