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Chivu “Credo nella mia squadra, col Feyenoord faremo una grande gara”

Redazione
Autore: Redazione

ROTTERDAM (OLANDA) (ITALPRESS) – “Io credo nel lavoro, credo in questa squadra, in quello che ha fatto e in quello che farà. Sono dei grandi campioni, lo hanno fatto vedere negli anni, hanno settato un determinato standard per portare in alto l’Inter. Ci sono gli episodi negativi e gli errori, ai quali si deve guardare per imparare e andare avanti”. Cristian Chivu non ha dubbi su quale sarà la risposta dei suoi ragazzi domani al “De Kuip” contro il Feyenoord in Champions dopo la sconfitta nel derby.

L’Inter, dopo essersi sbloccata in classifica con lo Shakthar, sa di non potersi permettere altri passi falsi. “Andiamo avanti partita dopo partita. Abbiamo capito che per entrare nelle prime otto servono circa 16 punti, ora ne abbiamo 3. Siamo consapevoli che non sarà una partita semplice per noi, sappiamo chi siamo e cosa vogliamo fare: sono convinto che faremo una grande gara”.

Per quanto riguarda l’infermeria, “abbiamo dovuto gestire un paio di situazioni non facili, dovevamo trovare delle soluzioni con quello che avevamo a disposizione. Abbiamo recuperato Provedel, inoltre dopo l’infortunio è tornato in gruppo Pavard”. “Come si riparte? Si riparte da squadra, uniti, l’uno per l’altro. Ci siamo detti le cose in faccia, come si fa in una famiglia”, assicura Marcus Thuram. L’attaccante francese è pronto a fare gli straordinari: “Sto benissimo, sono felicissimo di poter giocare ogni partita e aiutare la squadra. Il Feyenoord? Ci aspetta un ambiente caldissimo che spinge la squadra, approcciano le partite in maniera forte”.

– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

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