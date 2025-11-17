  • Aiello del Friuli
martedì 18 Novembre 2025
Cina, area turistica panoramica su ghiaccio e neve apre nello Heilongjiang

HARBIN (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – La China Snow Town, una delle più rinomate destinazioni del turismo del ghiaccio e della neve nella provincia nord-orientale cinese di Heilongjiang, ha aperto ufficialmente al pubblico lunedì.

Situata nella città di Mudanjiang, l’area panoramica ha programmato più di 30 attività culturali e turistiche, tra cui usi e costumi tradizionali, spettacoli moderni e show di luci tecnologici, con l’obiettivo di offrire ai visitatori un’esperienza immersiva di ghiaccio e neve durante questo inverno.

Secondo i gestori dell’area panoramica, la prima nevicata della stagione si è verificata nella “Città della Neve” il 17 ottobre di quest’anno, ovvero sei giorni prima rispetto all’anno precedente. La regione registra tipicamente la prima nevicata in ottobre ogni anno nella “Città della Neve”, con una stagione nevosa che dura sette mesi. La neve può raggiungere una profondità fino ai 2 metri al suo picco.

Il paesaggio romantico di ghiaccio e neve di quest’area panoramica ha attirato turisti da tutto il mondo verso Heilongjiang. Lo scorso inverno ha accolto un totale di 1,45 milioni di turisti, stabilendo un nuovo record.

Rappresentando una delle destinazioni di viaggio invernale più popolari della Cina, l’economia del ghiaccio e della neve della provincia ha raggiunto un valore di mercato di 266,17 miliardi di yuan (circa 37,6 miliardi di dollari) nel 2024, con una produzione turistica pari a 182,33 miliardi di yuan.

La Cina ha presentato un ambizioso piano per sviluppare la propria economia del ghiaccio e della neve come nuovo motore economico. Una linea guida pubblicata dal Consiglio di Stato lo scorso anno ha fissato gli obiettivi di raggiungere 1,2 trilioni di yuan in valore di mercato totale entro il 2027 e 1,5 trilioni di yuan entro il 2030.
(ITALPRESS).
-Foto Xinhua-

