Cina, in arrivo monete commemorative per L’Anno del Cavallo

PECHINO (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – La Banca Popolare Cinese ha

annunciato martedì che il 26 novembre emetterà una serie di monete commemorative per celebrare il 2026, l’Anno del Cavallo.

La collezione, composta da sei monete d’oro, quattro d’argento e

una di platino, è designata come valuta legale in Cina.

Secondo la banca centrale, queste monete saranno distribuite dalla China Gold Coin Group Co., Ltd.

(ITALPRESS).

-Foto Xinhua-