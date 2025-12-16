Cina, lanciato un nuovo satellite nello spazio

1
TAIYUAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Martedì la Cina ha inviato nello spazio un nuovo satellite dal Centro di lancio satellitare di Taiyuan, nella provincia settentrionale dello Shanxi.
Secondo quanto riferito dal centro, il satellite Ziyuan III 04 è stato lanciato da un razzo Long March-4B alle 11:17, ora di Pechino.
Si è trattato della 617esima missione di volo della serie di razzi Long March.
(ITALPRESS).
-Foto Xinhua-