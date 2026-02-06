Cina, nasce un servizio di messaggistica satellitare per le emergenze

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina ha inaugurato un nuovo servizio di messaggistica breve satellitare che sfrutta il Sistema di navigazione satellitare BeiDou (BDS), progettato per fornire comunicazioni affidabili durante le emergenze quando le reti mobili terrestri non sono disponibili.

Il servizio è stato presentato dalla China Space-Time Information Co. Ltd., operatore nazionale dei servizi BeiDou, in collaborazione con i principali operatori di telecomunicazioni nazionali, come annunciato giovedì dall’azienda.

Il servizio è destinato a fungere da supplemento cruciale alle reti mobili terrestri. Dovrebbe migliorare la sicurezza e l’affidabilità delle comunicazioni per gli utenti in diversi scenari quali escursioni in aree montane remote, lavoro in mare, nonchè soccorso in caso di disastri e coordinamento in caso di emergenza.

L’azienda ha affermato che ciò segna un passo significativo verso la diffusione della tecnologia di comunicazione satellitare tra il pubblico, oltre a integrare le capacità di BeiDou nella vita quotidiana, offrendo una protezione tecnologica tangibile.

Il servizio utilizza la capacità di comunicazione tramite messaggi brevi integrata nel sistema BeiDou, consentendo agli utenti con smartphone compatibili di inviare e ricevere messaggi di testo direttamente tramite i satelliti BeiDou in aree prive di copertura cellulare.

I tre principali operatori di telecomunicazioni della Cina – China Mobile, China Telecom e China Unicom – hanno tutti integrato il servizio. Secondo l’azienda, gli abbonati possono attivarlo senza cambiare schede SIM o numeri di telefono.

Attualmente, quasi 60 modelli di smartphone dei principali marchi cinesi supportano già la funzionalità, ha concluso l’azienda.

China Space-Time Information è specializzata in navigazione e comunicazioni satellitari, servizi di big data, sviluppo dell’intelligenza artificiale e telerilevamento geospaziale.

