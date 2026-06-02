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Cina, nuovo volo diretto Xinjiang-Francoforte

Redazione
Autore: Redazione

URUMQI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Inaugurato un nuovo volo della China Southern Airlines che collega Guangzhou, nella Cina meridionale, Urumqi, nella Cina nord-occidentale, e Francoforte, in Germania.
Si tratta della prima rotta aerea internazionale diretta per passeggeri dalla regione autonoma nord-occidentale cinese dello Xinjiang uiguro alla Germania.
La rotta rende il capoluogo regionale Urumqi una tappa del servizio intercontinentale operativo due volte a settimana diretto a Francoforte, con la tratta Urumqi-Francoforte della durata di circa otto ore, ha dichiarato la compagnia aerea.
Per i passeggeri dello Xinjiang diretti verso l’Europa centrale, il nuovo servizio può ridurre la durata totale del viaggio di oltre 10 ore, poichè in precedenza dovevano spesso effettuare scali in città come Pechino, Shanghai o Guangzhou.
La rotta è operata il lunedì e il venerdì con aeromobili a fusoliera larga Boeing 787-9, con voli di andata e ritorno che offrono quasi 600 posti ogni settimana.
Un funzionario della filiale dello Xinjiang della compagnia aerea ha affermato che la rotta contribuirà ad ampliare gli scambi commerciali, turistici e interpersonali tra Cina ed Europa, in particolare poichè la Cina ha introdotto una politica unilaterale di esenzione dal visto per i cittadini tedeschi.
Lo Xinjiang sta ampliando il proprio ruolo di porta d’accesso per l’apertura della Cina verso ovest. La regione conta ora 28 rotte internazionali regolari per il trasporto di passeggeri e 31 rotte internazionali per il trasporto merci che la collegano con Asia centrale, Asia occidentale ed Europa, come sottolineato dallo Xinjiang Airport Group.
-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).

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