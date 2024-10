Ciriani “Rafforzare la cybersicurezza è priorità del Governo”

ROMA (ITALPRESS) – “Fin dall’avvio della propria attività, questo governo ha ritenuto prioritario il rafforzamento della tutela cyber delle istituzioni”. Lo ha detto il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, al question time della Camera, rispondendo a un’interrogazione sulle iniziative urgenti per rafforzare la sicurezza delle banche dati pubbliche contenenti dati sensibili, in relazione a recenti attacchi informatici. “In relazione all’intreccio tra sicurezza informatica e sicurezza economico-finanziaria è stata prevista una configurazione del nucleo per la cybersicurezza a cui partecipano il procuratore nazionale antimafia e il governatore della Banca d’Italia: nella giornata di ieri tale nucleo si è riunito proprio sulla questione degli strumenti di prevenzione e contrasto ransomware, con la presidenza del prefetto Bruno Frattasi, sulla consistenza complessiva delle risorse finora destinate alla sicurezza cyber”.

