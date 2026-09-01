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Cobolli rimonta Comesana nell’esordio agli Us Open, Bellucci travolge Piros

Redazione
Autore: Redazione

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Ormai è il suo marchio di fabbrica. Mai dare per spacciato Flavio Cobolli, che per l’ennesima volta tira fuori le sue armi migliori nelle difficoltà, superando in rimonta il primo turno dello Us Open. A farne le spese, stavolta, è l’argentino Francisco Comesana, che porta a casa i due set iniziali prima di subire la rimonta (la prima in uno slam sotto 0-2 per Cobolli) e cedere per 3-6 2-6 6-3 6-4 6-4 in quattro ore e 13 minuti. L’avvio è dei peggiori. Cobolli fallisce alcune palle break, mentre il suo avversario sembra nelle condizioni di poterlo atterrare. Dall’inizio del terzo parziale, però, la musica cambia. Cobolli si conferma un lottatore sempre più a suo agio in sfide del genere, come già fatto a livello Slam, pur con uno svantaggio differente, al Roland Garros contro Auger-Aliassime o a Wimbledon contro Khachanov. Prima di una reazione da manuale, però, c’è un avvio complicato che Cobolli spiega così: “Ho iniziato la partita un pò teso. Non demotivato, ma non riuscivo a prendere l’energia che il match meritava – le sue parole a Supertennis -. Quando non avevo più nulla da perdere mi sono detto che potevo ancora ribaltare e così è stato”. Cobolli, numero 6 del ranking Atp e 5 del seeding, affronterà ora il vincitore della sfida tra l’australiano Tristan Schoolkate e lo statunitense Nishesh Basavareddy, entrambi arrivati dalle qualificazioni. Poche le partite disputate nelle prime ore del programma del martedì, causa pioggia che ha fatto slittare l’inizio in tutti i campi scoperti. In serata arriva una rapida vittoria per Mattia Bellucci, numero 95 Atp, che sconfigge il qualificato ungherese Zsombor Piros in tre set con il punteggio di 6-4 6-2 6-0 in un’ora e 58 minuti di gioco. Il tennista lombardo affronterà ora lo statunitense Taylor Fritz, numero 10 Atp e finalista a Flushing Meadows nel 2024, che supera in tre set il connazionale Darwin Blanch, numero 245 del ranking e nel main draw grazie a una wild card, con il punteggio di 6-3 6-2 6-4. Nel tabellone femminile vince all’esordio la kazaka Elena Rybakina, numero due della classifica Wta, che si impone sulla statunitense Thea Frodin per 6-3 6-2. Avanza anche Madison Keys, tennista di casa numero 24 Wta, che batte la russa Alina Korneeva in due set (7-5 6-4).
– Foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

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