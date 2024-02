Conte “Con Todde un progetto serio e credibile per la Sardegna”

CAGLIARI (ITALPRESS) – “Sono date storiche, prima donna presidente in regione Sardegna e con orgoglio perchè è la prima volta che il M5s esprime un presidente di regione”. Questo il primo commento del leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, insieme al segretario del Pd segretaria del Partito Democratico Elly Schlein e ad Alessandra Todde per commentare il successo elettorale in Sardegna, in attesa dei dati definitivi.

“E’ stato un gran lavoro da parte delle forze politiche e civiche

per inagurare un progetto serio e credibile. Siamo felicissmi per

i cittadini che hanno creduto in questo rinnovamento, tutti i temi che abbiamo toccato per mano sono critici dopo questa gestione disastrata della destra. Quando c’è un progetto serio un lavoro con le comunità di riferimento si possono ottenere risultati sorprendenti”.

– Foto: Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).