BUSINESS FVG
giovedì 18 Settembre 2025
BUSINESS FVG


Italia e Mondo

Conte “Contro il Manchester City giocheremo con coraggio”

Redazione
Autore: Redazione

MANCHESTER (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – E’ sempre una bella emozione essere in Champions. E’ sempre la competizione più importante e si gioca in stadi eccezionali, come questo”. Così, il tecnico del Napoli, Antonio Conte, alla vigilia del debutto nella prima fase della Champions League 2025-2026, in trasferta, contro il Manchester City, all’Etihad Stadium. “Sarà una partita difficile. Veniamo a giocare in casa di una squadra che ha vinto tutto negli ultimi anni. Loro sono un top club, con un grande allenatore. Noi veniamo qui con grande umiltà, con voglia di capire e vedere se stiamo crescendo e se abbiamo fatto passi avanti. La montagna da scalare è alta ma abbiamo tanta voglia di misurarci e di imparare”, ha aggiunto Conte.

“La soddisfazione maggiore per me è cercare di ampliare le conoscenze calcistiche mie e del Napoli. Dobbiamo sempre, se possibile, far giocare i calciatori bravi e non restare ancorati ai moduli. Con l’arrivo di De Bruyne abbiamo cercato la formula giusta per far giocare tutti. In questo calcio di adesso cambiano tante cose e anche noi durante la stagione possiamo fare tanto. Siamo pronti anche a cambiare. Vogliamo però giocarcela sempre con coraggio, anche qui, domani, contro il City”, ha concluso il tecnico del Napoli.

“Siamo contenti di essere tornati in Champions. Haaland? Sappiamo che affronteremo un grandissimo attaccante ma tutto il City è forte. Dovremo lavorare di squadra. Dovremo stare attenti e cercare di difendere al meglio” le parole di Giovanni Di Lorenzo.

“Donnarumma parla di un Napoli forte? Anche per noi sarà difficile. Ma c’è grande voglia di confrontarsi con i campioni. Cercheremo di fare la partita e ciò che ci chiede il tecnico.
Abbiamo le nostre armi. Ci saranno dei momenti dove dovremo difenderci e altri dove dovremo attaccare. Ci sarà da sbagliare il meno possibile. Massima attenzione per tutta la gara”.

– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

