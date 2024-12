Conte “Grillo disinformato, da lunedì si volta pagina”

ROMA (ITALPRESS) – “La comunità del Movimento 5 stelle è abituata agli attacchi esterni, sappiamo di combattere battaglie scomode che danno fastidio: penso al no all’Europa delle armi o al raddoppio dei finanziamenti pubblici ai partiti, penso alla battaglia sul salario minimo o contro l’autonomia differenziata. Dispiace che chi dovrebbe essere al nostro fianco e conoscerci meglio si è invece messo da tempo ai margini della nostra comunità e si dimostra disinformato”. Così su Instagram il leader del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte. “Molte delle proposte menzionate si sono tradotte in proposte di legge già depositate in parlamento – continua Conte, – Questa è una comunità orgogliosa, che non si lascia calpestare da nessuno: da giovedì a domenica torneremo a votare, ci sono nuove battaglie da portare avanti e nuovi obiettivi strategici da realizzare tutti insieme. Da lunedì si volta pagina”.

foto: Agenzia Fotogramma

(ITALPRESS).