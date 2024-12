Conte “Le cadute devono rinforzare la nostra mentalità”

CASTEL VOLTURNO (ITALPRESS) – “Che mentalità bisogna avere dopo i ko? La mentalità deve crescere e anche le cadute devono aiutarci a rinforzare questa mentalità. Domani vedremo che tipo di risposta avremo dopo una caduta. Vediamo se abbiamo fatto un passo in avanti o meno”. Lo ha affermato il tecnico del Napoli Antonio Conte nella conferenza stampa di presentazione del match di Udine in programma domani pomeriggio. “Un ritorno al 3-5-2? Sarebbe una diminutio – ha aggiunto il mister azzurro in conferenza stampa – Oggi giochiamo con tre attaccanti, con il vecchio modulo con due. Stiamo studiando varie situazioni che vedrete contro un’Udinese che è partita molto forte e poi ha avuto un calo. Sono forti fisicamente, è da anni che il club fa questo tipo di scelta. E’ sicuramente una buonissima squadra. L’allenatore è la prima volta che lavora in Italia. Dobbiamo avere molto rispetto per riuscire ad ottenere un ottimo risultato”. “Le due sconfitte consecutive cosa lasciano? Zero punti e l’eliminazione in Coppa Italia. Più di questo non possono lasciare. Si riparte alla stessa maniera di quando si vince. Lavorando, lavorando e lavorando – ha proseguito l’ex ct della Nazionale – Sono contento di quello che abbiamo fatto in cinque mesi, per come stiamo lavorando, per l’energia che si è creata con i giocatori e i tifosi. Ci sono delle cose positive, poi tutto è migliorabile. Neres per Kvara? Ancora non ho deciso chi deve scendere in campo. Domani si vedranno le scelte e vedrete che tipo di contributo darà ogni calciatore. Abbiamo ancora un allenamento domani mattina”, ha concluso Conte.

