Conte “Se Meloni dialoga con leader europei è grazie ai firmatari Ventotene”

ROMA (ITALPRESS) – “Finalmente abbiamo rivisto Meloni in parlamento, da mesi si era nascosta e pensavamo fosse un ologramma presente solo sui social. Ha chiesto ai presenti in quest’aula di avere più coraggio, quello a lei sconosciuto: quando si accumulano così tanti fallimenti non è facile metterci la faccia, la produzione industriale è tornata ai livelli del Covid con la particolarità che non c’è più il virus”. Così il leader del M5s Giuseppe Conte in replica alle comunicazioni della presidente del Consiglio alla Camera.

“Meloni si vanta del recupero di credibilità del paese in Europa e nel mondo, ma ieri sono ripresi i raid israeliani a Gaza e lei non ha detto neanche una parola su questo: è lì che si parla di stato di diritto e dei valori europei dell’Italia. In passato aveva detto che i firmatari di Ventotene avevano idee chiare e apprezzabili: così si sfiora l’irriconoscenza, perché se oggi Meloni dialoga con gli altri leader europei è grazie a quei firmatari; ha tradito la vocazione tradizionale dell’Italia al dialogo, non le fa onore rinnegare quello che ha detto per tre anni”.



“L’unica via d’uscita era una svolta negoziale, ma quando lo dicevamo noi Meloni ci ha riso in faccia: ora Trump, visto che non si può battere militarmente la Russia, ha avviato i negoziati di pace e voglio vedere se riderà in faccia anche a lui; con questo clamoroso fallimento l’Europa è disorientata e le reazioni sono isteriche, si sta facendo di tutto per boicottare i negoziati di pace. Tra le tante parole che ha pronunciato Meloni non c’è scusatemi: il ceto medio è completamente piegato dal caro bollette, che si è prolungato a causa del protrarsi della guerra in Ucraina. Finanziando il piano da 800 miliardi per gli armamenti contribuiremo a creare ancora più asimmetrie e disuguaglianze in Europa: questa è una trappola per l’Italia, che non ha una capacità fiscale e non potrà mai competere su questo piano con altri Stati; alla fine di questo piano di investimenti saremo declassati in tutte le gerarchie. Noi abbiamo una proposta chiara per la difesa comune europea: è un progetto che ci consente di razionalizzare le spese, spendendo meglio e meno; ci avvantaggeremo anche di tante innovazioni, investendo in avanzamenti tecnologici senza scodinzolare dietro a Musk. Voteremo no alla vostra vergognosa risoluzione, dove non avete nemmeno avuto il coraggio di scrivere piano di riarmo”.

