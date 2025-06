Continental è Official Tyre del Giro Next Gen 2025

ROMA (ITALPRESS) – Manca ormai sempre meno alla partenza del Giro Next Gen, corsa dedicata ai migliori talenti Under 23, organizzata da RCS Sports & Events per conto della Federazione Ciclistica Italiana, in collaborazione col Ministero per lo Sport e i Giovani.

Tra i protagonisti Continental, nuovamente in prima linea nel mondo del ciclismo in qualità di Official Tyre della competizione che partirà da Rho Fiera Milano domenica 15 giugno e terminerà a Pinerolo (Torino) domenica 22 giugno.

Un totale di 1.057 km, 14.100 metri di dislivello e otto tappe. A far da cornice al primo giorno sarà subito una cronometro individuale, mentre saranno cruciali in ottica di classifica finale gli arrivi in salita di Passo Maniva e Prato Nevoso, per un percorso generale equilibrato, su cui si sfideranno ben 33 squadre (14 nazionali e 19 internazionali) e oltre 160 ciclisti.

“Il Giro Next Gen, che si inserisce all’interno della partnership che ci lega a RCS Sports & Events fino al 2027, ci permette non solo di sostenere attivamente i migliori talenti Under 23 nel loro percorso di crescita nel ciclismo, ma anche di dialogare con le nuove generazioni e sensibilizzarle ai Valori fondamentali del nostro brand – afferma Giorgio Cattaneo, Responsabile Comunicazione di Continental Italia -. Parliamo di sicurezza con un pubblico attento al tema e che vogliamo rendere consapevole delle risposte che Continental può dare. Investiamo da anni nello sviluppo tecnologico e questo impegno si traduce nella possibilità di offrire al consumatore finale prodotti premium, che garantiscono durata e performance importanti”.

Pneumatico ufficiale del Giro Next Gen è l’AllSeasonContact 2, l’ultimo nato in casa Continental nel segmento 4 stagioni, “sviluppato – si legge nella nota – per offrire la massima guidabilità e sicurezza in qualsiasi condizione atmosferica, insieme a prestazioni ottimali e un chilometraggio elevato. Il prodotto, perfetto per i motori elettrici, riporta il logo EV Compatible sul fianco e assicura una grande silenziosità e comfort di guida. Per assicurare la massima visibilità e riconoscibilità on field, inoltre, Continental potrà contare sull’Ultimo Chilometro, un format d’impatto che da quest’anno il brand ha attivato in occasione di tutte le corse ciclistiche firmate RCS Sports & Events”.

