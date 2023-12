Cop28, Meloni “Italia sta facendo la sua parte nella decarbonizzazione”

ROMA (ITALPRESS) – “L’Italia sta facendo la sua parte della decarbonizzazione in modo pragmatico”. Lo ha detto la premier, Griorgia Meloni, nel corso del suo intervento alla Cop28 sul clima, in corso di svolgimento a Dubai. “Se vogliamo essere efficaci serve una sostenibilità ambientale che non comprometta la sfera economica e sociale, dobbiamo cercare la transizione ecologica, non quella ideologica” ha aggiunto. “E’ un momento chiave del nostro sforzo di contenere le temperature entro 1,5 gradi: anche se ci sono ragioni per essere ottimisti l’obiettivo è lontano, la Cop28 deve essere una svolta” ha detto ancora. La premier ha concluso dicendosi orgogliosa di quanto si sta ottenendo nel corso della Cop28, consapevole che “molti dei risultati delle azioni che stiamo mettendo in campo oggi potremo coglierli solo quando il nostro mandato sarà già finito, ma se oggi qualcuno può stare all’ombra è grazie ad un albero piantato da qualcun altro parecchi anni prima”. (ITALPRESS).

Foto: Agenzia Fotogramma