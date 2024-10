Corsa alla Casa Bianca, su radio e tv Italia se ne parla ogni 11 minuti

ROMA (ITALPRESS) – Il duello fra Donald Trump e Kamala Harris per la presidenza degli Stati Uniti appassiona anche i media italiani. Nell’ultimo mese, infatti, i nomi dei due candidati alla Casa Bianca hanno ottenuto sulle radio e tv italiane 3.827 citazioni, una ogni 11 minuti.

Il dato emerge dal monitoraggio sulle principali emittenti televisive e radiofoniche italiane svolto da Mediamonitor.it, piattaforma che utilizza tecnologia e soluzioni sviluppate da Cedat 85, azienda attiva da oltre 35 anni nella fornitura dei contenuti provenienti dal parlato. Mediamonitor.it ha raccolto le citazioni relative a Trump e Harris nel periodo che va da sabato 28 settembre a lunedì 28 ottobre.

A ottenere il maggior numero di menzioni (1.960) è l’attuale vicepresidente Kamala Harris, mentre Donald Trump si ferma a quota 1.867. La candidata democratica si aggiudica il duello sulle reti televisive (1.177 vs 1.015), prevalendo su tutti i canali: Rai (440 vs 347), Mediaset (347 vs 316), La7 (111 vs 99) e Sky (279 vs 253). Sulle emittenti radiofoniche, invece, lo scontro termina quasi in parità: Donald Trump è stato citato 600 volte mentre Kamala Harris 585. Nell’ultima settimana Trump risulta più citato sia sulla carta stampata e soprattutto sul web: 2.897 vs 2.461 (carta stampata), 185.604 vs140.058 (web).

L’indagine di Mediamonitor.it ha analizzato anche il numero di citazioni ottenute da alcuni dei più famosi endorser dei due sfidanti. Elon Musk, grazie anche all’iniziativa di lanciare una lotteria da un milione di dollari al giorno per convincere gli elettori della Pennsylvania a sostenere Trump, è assoluto protagonista con 902 menzioni: quasi il triplo di quelle conseguite complessivamente dalla cantautrice Taylor Swift (141), dal rapper Eminem (119) e dal fondatore di Microsoft Bill Gates (75), i quali hanno dichiarato pubblicamente il proprio sostegno a Kamala Harris.

