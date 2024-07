Crosetto “Vertice Nato ricorda importanza della democrazia nel mondo”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “L’importanza di partecipare al vertice per i 75 anni della Nato ci ricorda quanto è stata importante la democrazia nel mondo e quanto è importante, visto i tempi che viviamo, il lavoro che si dovrà fare nei prossimi anni. Tre anni fa pensavamo che fosse un’organizzazione ormai datata e oggi invece riscopriamo la necessità”.

Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, a margine dell’evento di premiazione del Niaf in onore del generale Chris Cavoli. “Al Nato Summit coesione e determinazione tra Alleati. Prosegue opera di sostegno a Ucraina. Focus su postura di difesa e deterrenza a 360° per affrontare gravi crisi emergenti sul fianco Sud”, scrive su X il ministro, che poi, sempre su X, aggiunge: “L’impegno della comunità internazionale a sostegno dell’azione della Nato a difesa della pace, richiede azione congiunta anche nell’approvvigionamento di nuovi sistemi, quali i droni, essenziali per rafforzare le capacità di difesa”.

