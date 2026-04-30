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Crystal Palace a un passo dalla finale di Conference, sogna il Rayo

Redazione
Autore: Redazione

ROMA (ITALPRESS) – Il Crystal Palace mette una seria ipoteca sulla finale di Conference League, mentre il Rayo Vallecano porta dalla sua parte il primo atto della doppia sfida con lo Strasburgo.
La formazione inglese vince l’andata della semifinale contro lo Shakthar Donetsk, imponendosi per 3-1 sul campo neutro di Cracovia. Il Palace la sblocca dopo neanche un minuto di gioco, con l’assist di Mateta per Sarr che incrocia con il destro battendo Riznyk. La squadra di Glasner dà subito la propria impronta a un primo tempo equilibrato. In avvio di ripresa arriva però il pari dello Shakthar: corner di Pedrinho e pallone spizzato da Elias per il tap-in di Ocheretko. Dopo l’1-1 i londinesi tornano in avanti e, dopo un palo e due parate di Riznyk, ripassano in vantaggio al 57′ con il sinistro da centro area di Kamada. Sarà poi lo stesso ex Lazio a servire l’assist per il 3-1 finale siglato all’84’ in ripartenza dal subentrato Strand Larsen. Si decide così la sfida di Cracovia, ritorno tra sette giorni al Selhurst Park di Londra.
Vallecas sogna la finale dopo che il Rayo sconfigge 1-0 lo Strasburgo nel match casalingo. Inizialmente dominano i francesi con un maggior ritmo, ma non tirano mai in porta: polveri bagnate per Emegha e Godo. Si caricano dunque i padroni di casa, che escono alla distanza con Alemào e segnano proprio col brasiliano: colpo di testa fortunoso e 1-0 al 54′. Da qui in poi è una gara a senso unico, col Rayo che attacca a spron battuto per chiudere i giochi: Penders salva tre volte i suoi, con altrettante occasioni per il difensore e totem biancorosso Lejeune. Non è finita qui, perchè gli spagnoli si divorano anche un altro gol in contropiede, con Camello e Pedro Diaz. Tutto aperto dunque in vista del ritorno, il Rayo dovrà difendere un gol di vantaggio in Francia per centrare una storica finale europea.
– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

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