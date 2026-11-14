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Italia e Mondo

Cybersecurity, nel mirino non c’è la difesa militare ma la fiducia dei cittadini

Redazione
Autore: Redazione

ROMA (ITALPRESS) – Attacchi informatici e falsi allarmi come possibili strumenti per misurare le reazioni della popolazione e incrinare la fiducia nelle istituzioni. E’ la lettura proposta da Ugo Piazza, presidente di European Technology Ethics, ed Eugenio Iorio, teorico dell’Identità Relazionale Dinamica e dei protocolli di sovranità neurale, in un editoriale che prende le mosse dagli episodi riguardanti supermercati, banche del sangue, voli europei e scuole italiane.

“Guardiamo i bersagli: celle frigorifere dei supermercati, banche del sangue, compagnie aeree, scuole. Non sono sistemi di difesa militare. Sono i punti in cui la vita quotidiana tocca la fiducia nelle istituzioni: il cibo che compriamo, il sangue che ci salverà in ospedale, il volo che prendiamo, la scuola dove lasciamo i figli. A essere colpita non è la difesa militare. E’ la difesa civile, cioè la capacità di una società di restare calma, informata e fiduciosa davanti a un’emergenza”, scrivono Piazza e Iorio.

Gli autori individuano nella possibile finalità cognitiva degli attacchi il nodo della questione e la collegano al concetto di guerra ibrida. “La guerra cognitiva ne è l’estensione naturale nell’epoca digitale: non si tratta solo di sabotare infrastrutture, ma di misurare e modellare la risposta collettiva, la fiducia, la paura e la predisposizione al disordine”.

Una prospettiva che porta a osservare anche gli effetti degli allarmi sui comportamenti quotidiani. “Quanto ci mettono le istituzioni a rispondere? Come reagiscono i genitori quando la scuola viene evacuata? Quanta paura si diffonde sui social, quante teorie nascono, quanta rabbia si rivolge contro lo Stato? Ogni evento è anche una raccolta di dati: tempi di reazione, comportamenti collettivi, segnali di predisposizione al disordine sociale. Io le chiamerei prove tecniche di trasmissione: si fa scattare l’allarme per misurare la risposta, soprattutto quella cognitiva della popolazione”.

Da qui l’ipotesi sul significato di questa sequenza di episodi. “Dopo dieci anni di quella che si può chiamare ipnosi algoritmica, cioè l’esposizione continua a contenuti selezionati per orientare attenzione ed emozioni, forse qualcuno vuole verificare quanto profondo sia il condizionamento sociale ottenuto. E quanto si possa incrinare il rapporto tra cittadini e istituzioni”, osservano i due autori.

Nell’editoriale viene richiamata anche la responsabilità di chi gestisce la sicurezza dei sistemi. “In molti dei casi relativi ai sistemi di refrigerazione, le falle sfruttate non erano sofisticate backdoor di servizi segreti ma la più banale negligenza informatica: interfacce esposte direttamente su Internet, firmware non aggiornato e, soprattutto, le credenziali di fabbrica lasciate intatte – il classico admin / admin”. Per Piazza e Iorio, “Chiamare “guerra ibrida” quella che è in larga parte sciatteria gestionale e obsolescenza tecnologica non è solo impreciso: è funzionale a spostare la responsabilità”.

La riflessione investe quindi il modo in cui questi episodi vengono raccontati. “Così la notizia diventa subito narrazione: c’è un nemico, c’è una guerra, bisogna avere paura. Pochi spiegano come sono stati eseguiti gli attacchi, quali falle sono state sfruttate, chi li sostiene economicamente e a quale scopo”.

In conclusione, gli autori sollevano il tema della preparazione delle istituzioni. “C’è da chiedersi se lo Stato italiano sia davvero pronto ad affrontare queste nuove sfide. Non sono solo di ordine militare: richiedono competenze civili di studio – mediologia, neuroscienze, analisi dell’infosfera e della noosfera – che non si improvvisano e che raramente siedono ai tavoli decisionali”.

E indicano la domanda dalla quale, a loro giudizio, dovrebbe partire l’approfondimento. “più che chiederci ‘chi è il nemico?’, dovremmo chiederci chi finanzia, a quale fine e cosa sta misurando”.

Foto: European Technology Ethics
(ITALPRESS).

Editoriale il Friuli s.r.l.

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