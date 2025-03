Dacia Jogger nata per l’uso quotidiano

ROMA (ITALPRESS) – Dacia Jogger, modello versatile fino a 7 posti, ha superato le 100.000 unità vendute dal lancio in Europa, con la versione Hybrid 140 che rappresenta un quarto delle vendite a livello globale. Jogger combina la lunghezza tipica delle familiari con l’abitabilità delle multispazio e le caratteristiche dei Suv. Oltre alla modularità interna, fondamentale per le diverse esigenze di mobilità, che possono spaziare dall’uso quotidiano, al lungo viaggio con la famiglia, anche le motorizzazioni a disposizione permettono di soddisfare diverse necessità, a seconda della tipologia di cliente che decide di acquistare questo modello. Robusta e con una dinamica di guida che offre grande stabilità e sicurezza, offre un ottimo livello di comfort a tutti i passeggeri oltre a equipaggiamenti e sistemi di aiuto alla guida dedicati alla sicurezza e al benessere a bordo. L’intera gamma, fin dal livello Essential, si dota di nuovi dispositivi di sicurezza per soddisfare i requisiti del regolamento GSR2. Nello specifico questi sono gli equipaggiamenti introdotti dall’entrata in vigore di questo regolamento: Event Data Recorder (EDR – in caso di incidente); Riconoscimento della segnaletica stradale con avviso di superamento del limite di velocità Lane Departure Warning; Assistente al mantenimento della corsia Sistema di monitoraggio dell’attenzione del conducente; Sensori di parcheggio posteriori; Sensori di luminosità e di pioggia; Frenata automatica di emergenza con riconoscimento di pedoni e ciclisti; Segnale stop di emergenza. Il pulsante “My Safety”, posizionato sul cruscotto, consente di richiamare, all’avvio dell’auto, le preferenze degli Adas impostate dal cliente, con una semplice pressione. Oltre a questi dispositivi, tutta la gamma Dacia è dotata di Rescue Code, ovvero il QR Code sotto forma di adesivo posizionato sul parabrezza e sul lunotto posteriore che consente di consultare la scheda di soccorso, prodotta da Dacia attraverso un’apposita App gratuita. I vigili del fuoco possono così ottenere tutte le informazioni necessarie per un intervento sicuro ed efficace, guadagnando minuti preziosi. In merito alla sicurezza alla guida è diventato un equipaggiamento fondamentale ed estremamente efficace il sistema di avviso di attenzione del conducente, che previene, attraverso un segnale visivo e acustico, le eventuali distrazioni dovute alla stanchezza di chi si trova al volante, per esempio in occasione di un lungo viaggio. Per quanto riguarda le motorizzazioni, partiamo dal Tce 110 cv, presente su tutti i livelli di allestimento, con una cubatura di 999 cm3 che fornisce la potenza massima di 110 cv a 5.000 giri/min. Questa motorizzazione eroga una coppia di 200 Nm, la più alta tra i motori disponibili per Jogger, e garantisce quindi la giusta dinamicità, soprattutto nell’utilizzo quotidiano o per le strade cittadine. L’approccio commerciale di Dacia è quello di mettere i clienti al centro della strategia e offrire ciò di cui hanno bisogno per le loro esigenze di mobilità. Il mercato oggi richiede delle motorizzazioni che permettano di ottimizzare anche i costi di esercizio. Per questo Jogger è dotato anche di una motorizzazione benzina / GPL da 100 cv di potenza, anch’esso disponibile su tutti i livelli di allestimento e adatto anche per i lunghi viaggi, considerando le lunghe percorrenze che i due serbatoi da 50 litri di benzina e GPL garantiscono. Considerando il consumo WLTP medio nel ciclo misto di 7,6/7,8 l/100 Km si può superare la barriera dei 1000 Km totali con un pieno. La terza motorizzazione disponibile è anche quella di più recente introduzione e si tratta dell’Hybrid 140, che combina il motore benzina da 1.598 cc a un motore elettrico con una batteria da 1,2 KWh. Questa motorizzazione, disponibile a partire dalla versione Expression, permette di offrire i più bassi consumi della gamma DACIA, con un dato di 4,7 – 4,9 l/100Km nel ciclo misto WLTP e consumi di CO2 di soli 105-108 g/Km. Viene introdotta, con questa motorizzazione, la nuova funzione E-Save che consente di mantenere il livello di carica della batteria di trazione (circa il 70% della capacità) per mantenere una riserva di energia sufficiente da utilizzare in diversi contesti. Ad esempio, quando il conducente sa che sta per affrontare condizioni di guida specifiche come una salita o un percorso nel cuore di una città, può attivare questa funzione qualche chilometro prima (Dacia Jogger è disponibile con un prezzo di listino a partire da 18.100 euro nella versione Essential con motorizzazione GPL.

foto: ufficio stampa Renault Group Italia

(ITALPRESS).