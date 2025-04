Dazi, Trump “Pausa di 90 giorni tranne che per la Cina”

WASHINGTON (ITALPRESS) – Donald Trump ha annunciato su Truth Social una pausa immediata di 90 giorni sui dazi tranne che per la Cina. “Considerando che oltre 75 Paesi hanno convocato rappresentanti degli Stati Uniti, inclusi i Dipartimenti del Commercio, del Tesoro e dell’USTR, per negoziare una soluzione alle questioni in discussione relative a commercio, barriere commerciali, tariffe doganali, manipolazione valutaria e tariffe non monetarie, e che questi Paesi, su mio forte suggerimento, non hanno in alcun modo reagito contro gli Stati Uniti, autorizzo una pausa di 90 giorni e una tariffa doganale reciproca sostanzialmente ridotta del 10% durante questo periodo, anch’essa con effetto immediato”. Trump ha annunciato di “aumentare al 125% i dazi alla Cina, con effetto immediato”. La decisione è stata determinata dalla “mancanza di rispetto dimostrata dalla Cina nei confronti dei mercati mondiali”.

