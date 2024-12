Debutto con vittoria per l’Italia alla United Cup

SYDNEY (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Bastano i due singolari, all’Italia, per battere la Svizzera al debutto nel Gruppo D della United Cup, manifestazione a squadre mista in corso tra Perth e Sydney. Sul veloce della “Ken Rosewall Arena” di Sydney, rompe il ghiaccio nel migliore dei modi Flavio Cobolli: il romano, n.32 ATP, batte per 6-3 7-6(2), in un’ora e mezza di gioco, Dominic Stricker, 300esimo del ranking mondiale. “Naturalmente credo di aver giocato un’ottima partita – ha detto Cobolli – E’ sempre una cosa bella giocare con la bandiera dell’Italia sul cuore, con i compagni e mio padre a tifare in panchina. E’ divertente e oggi ho fatto grandi cose per noi”. E’ toccato a Jasmine Paolini dare agli azzurri il punto della vittoria, evitando così il doppio misto. La 28enne tennista toscana, numero 4 Wta, si è sbarazzata con un doppio 6-1, in nemmeno un’ora di partita, di Belinda Bencic, assente da quasi un anno dopo aver partorito il suo primogenito e scesa al numero 487 delle classifiche mondiali. “Ho giocato un bel match ed è bello riavere Belinda nel circuito, è una giocatrice fantastica che mi ha battuto diverse volte, ma oggi tutto ha funzionato nel mondo giusto: ho servito e risposto bene, e mi sono sentita bene in campo”, le parole a caldo di Paolini. Martedì 31 dicembre, dalle 00.30 italiane, la squadra tricolore sfiderà la Francia: con un successo gli azzurri centrerebbero i quarti di finale.

