Energia nucleare, Urso “Spero di annunciare Newco per nuovi reattori”

MILANO (ITALPRESS) – “Tutte le imprese ci dicono che il problema è il costo dell’energia e il modo per sostenere i costi è realizzare, insieme alle energie rinnovabili, una produzione di energia nucleare utilizzando la nuova tecnologia del nucleare di terza generazione avanzata, con cui si riuscirà a realizzare centrali che potranno essere installate laddove vengono richieste. E l’Italia ha aziende capaci di farlo. Mi auguro di poter annunciare una Newco tra vari attori internazionali per realizzare i nuovi reattori”. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, intervistato alla VII edizione della kermesse “LaPiazza – Il bene comune” di Affari Italiani.

