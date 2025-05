Engel & Völkers: al Foro Italico per parlare di casa e passioni

ROMA (ITALPRESS) – Engel & Völkers approda al Fan Village degli Internazionali BNL d’Italia di tennis. La presenza della società, che ha al centro del suo business il mercato immobiliare di pregio, “si inserisce all’interno di un piano di comunicazione e marketing rinnovato, volto a rafforzare il posizionamento di Engel & Völkers come brand di riferimento nel real estate di pregio”, afferma Muhannad Al Salhi, CEO di Engel & Völkers Italia.

All’immobiliare di pregio Engel & Völkers ha dedicato un report: “Come evidenziato nel nostro ultimo Market Report Italia – sottolinea Al Salhi – Roma registra un interesse crescente, in particolare per immobili ristrutturati situati nel centro storico e in zone di elevato valore come Foro Italico, Ponte Milvio e Della Vittoria. E’ un report molto importante, in quanto si tratta del primo rapporto immobiliare dedicato esclusivamente al segmento premium, con approfondimenti su oltre 100 località e disponibile sul nostro sito”.

La Capitale si conferma quindi un mercato strategico per Engel & Völkers. Roma nel 2024 ha generato più del 10% del fatturato complessivo in Italia. “E’ un risultato significativo, che ci ha portati a rafforzare ulteriormente la nostra presenza con l’apertura, prevista per l’autunno, di un nuovo shop ai Parioli, con 9 vetrine su strada. Segnali incoraggianti ci permettono di guardare al 2025 con un cauto ottimismo, forti della fiducia e della soddisfazione che ci deriva dai nostri clienti in Italia e in altri 35 paesi del mondo”, aggiunge il CEO Al Salhi.

