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Europa League, primo round delle semifinali a Nottingham Forest e Braga

Redazione
Autore: Redazione

ROMA (ITALPRESS) – Tutto ancora aperto ma Nottingham Forest e Braga fanno un primo passo verso la finale di Europa League.
Al City Ground il derby inglese fra Forest e Aston Villa viene vinto 1-0 dai padroni di casa. A decidere il risultato, al termine di una partita equilibrata, è un rigore di Wood nella ripresa. Il primo squillo è firmato Tielemans, con un destro dalla lunga distanza che viene salvato in corner da Ortega. Il portiere si ripete al 28′, questa volta su un sinistro a giro dal limite di Rogers. Cinque minuti dopo, Martinez si rende protagonista della parata dell’anno. Gibbs-White crossa dalla sinistra per Igor Jesus, il quale colpisce a botta sicura da due passi con il mancino ma il portiere argentino è fenomenale a sventare la minaccia in due tempi, mentre il pubblico alle sue spalle stava già esultando. Il primo tempo si chiude senza reti. Al 12′ della ripresa ci vuole un intervento di puro istinto di Ortega per fermare un destro al volo ravvicinato di Watkins. La svolta arriva al 25′ quando l’arbitro, richiamato al Var, assegna un calcio di rigore in favore dei padroni di casa per un ingenuo fallo di mano commesso in area da Digne. Dal dischetto si presenta Wood, che firma l’1-0 facendo impazzire il City Ground. Gli uomini di Emery, nonostante la girandola di cambi, non riescono a reagire e il risultato non cambierà più. Tra una settimana, le due squadre si affronteranno al Villa Park per la gara di ritorno.
Il Braga batte invece 2-1 il Friburgo: all’Estadio Municipal, i portoghesi trovano la gioia della vittoria in pieno recupero, grazie al gol del neoentrato Dorgeles. Decisivo l’errore del portiere avversario Atubolu, croce e delizia per i tedeschi (nel primo tempo aveva parato un rigore a Zalazar). Gli altri gol della serata portano le firma di Tiknaz e Grifo. Il primo schiaffo alla partita lo dà il Braga, spinto dall’entusiasmo del proprio pubblico. Passano otto minuti e la formazione portoghese trova l’1-0, grazie al primo gol europeo di Tiknaz. Makengo va in apnea su un cross apparentemente innocuo e il pallone arriva a Gomez: il terzino ripropone in area per l’inserimento del turco, la cui zampata di sinistro buca Atubolu. Il Braga, però, dilapida subito il vantaggio, quando al 16′ Oliveira e Lagerbielke si ostacolano su un pallone vagante, lanciando così Beste verso la porta: il sigillo sull’azione dell’1-1 lo mette Grifo. Nel recupero, invece, Zalazar si fa ipnotizzare dal dischetto dal pararigori Atubolu. A causare il penalty (assegnato da Taylor grazie al Var) era stato Lienhart dopo aver atterrato Suzuki in area. Nel finale di match, invece, il Braga ritrova vigore e assedia l’area avversaria e in pieno recupero, al 91′, Dorgeles realizza il 2-1, facendo esplodere la festa del pubblico di casa: erroraccio di Atubolu che si lascia sfuggire dalle mani il tiro di Carvalho, regalando la palla all’ala avversaria. Il ritorno è in programma tra sette giorni all’Europa Park Stadion di Friburgo.
– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

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